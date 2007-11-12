Mutteki’den Asya İşbirliği Vurgusu

Pakistan Başbakanı özel temsilcisi Riyad Kehuker ile görüşmesinde kendisinin yıllar önce Asya Kültürel Birliği kurulması konusunda önerisine değinen Mutteki, dünyada kıtalar arası yakınlaşma ve küreselleşme karşısında bu tür birliğin kurulmasının her zamankinden daha fazla hissedildiğini belirtti. Mutteki Batının Asya topluluğunun kimliğini kabul etmesi ve saygı duyması gerektiğini hatırlatarak, Batının diğerleriyle diyalog yerine tek yanlı tutum sergileme yönünde hareket ettiğini ve bu tutumunu hakim kılmaya çalıştığını vurguladı. Pakistan'da yaşanan son gelişmelere dikkat çeken İran dışişleri bakanı, Pakistan yetkililerinin dirayetle demokratikleşme süreci ışığında ülkelerinin refah ve gelişimi yönünde çaba harcayacaklarını umduklarını vurguladı. Görüşmede Pakistanlı yetkili Kehuker de bu görüşmede, çeşitli kültür ve dinler arasında ortak noktaların yakalanarak diyalog ve kaynaşmanın sağlanması gerektiğine değinerek, İran'ın bu alanda önemli bir role sahip olduğunu söyledi ve Pakistan'da yaşanan son gelişmelerle ilgili Mutteki'ye bilgi verdi.