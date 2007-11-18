Ahmedinejad: “Değersiz Dolar, Petrol Sanayine Ağır Zarar Veriyor”

Riyad’da OPEC Zirve Toplantısı’nda konuşan Ahmedinejad, petrol piyasasında dolar dışı değerli para birimlerinin kullanılmasını zira böyle bir durumda doların değer kaybı durumunda petrol ihracatçısı ülkelerin zarar görmesinin önleneceğini söyledi. İran Cumhurbaşkanı, Venezüella’nın OPEC Bankası’nın kurulmasını teklif etmesini olumlu ve önemli niteleyerek, doların sürekli değer kaybetmesinin, petrol ihracatçısı ülkelerin petrol sanayine ağır hasara neden olduğunu söyledi. Ahmedinejad, dünya meselelerinde bazı ülkelerin tek yanlı zorba siyasetlerinin kabul edilemez olduğuna da dikkat çekerek, bu durumun dünyanın güvenliğini tehdit ettiğini söyledi. Dünyada fosil enerji kaynaklarının kısıtlı olmasına dikkat çeken Ahmedinejad, bazı ülkelerin bu kaynaklar üzerindeki baskılarının da enerji konusunda büyük bir tehlike olduğunu kaydetti. İslami İran cumhurbaşkanı, nükleer teknolojiden barış amaçlı yararlanma dahil yeni enerji teknolojileri konusunda bazı ülkelerin, petrol kaynaklarına sahip ülkelerin fosil enerji kaynaklarının tükeneceğini göz önüne alarak bu ülkelerin yeni enerji kaynakları arayışına girmeleri karşısında sergiledikleri çifte standardı da eleştirdi.