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29 Kasım 2007 - 20:16

Annapolis'te El Sıkıştılar Ama Bölgede Nefret Hakim

Annapolis'te El Sıkıştılar Ama Bölgede Nefret Hakim

TAHRAN, 29 Kasım 2007 (MNA) -- İngiliz Times gazetesi, Annapolis Konferansı'yla ilgili haberinde, “Zirvede el sıkışmalar, bölgedeyse nefret ve korku hakim” başlığını kullandı.

Konferans yapıldığı sırada İsrail'in Gazze Şeridi'nde düzenlediği operasyonlar ve iki kesimde düzenlenen gösterilere işaret eden Times, Ramallah'taki Filistinli tezgahtar Muhammed Şerif'in, “Annapolis'i önemli bir gelişme olarak görmüyorum. Bunu neyin takip edeceğini bekliyorum. Birçok barış görüşmesi yapıldı ve sonuçta hiçbir şey olmadı. El sıkışmanın dışında bir şeyler gördüğüm zaman heyecanlanacağım” şeklindeki sözlerine yer verdi. /J
News Code 595733

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