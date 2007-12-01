İran ve ABD Arasında Direkt ve Şartsız Görüşmeler

Hatemi, Christian Science Monitor gazetesine yaptığı açıklamada, ABD ve İran’daki aşırıların bundan böyle ayrılık için şartlar dayatmamaları gerektiğini belirtti. Hatemi şunları söyledi: ‘Her iki taraf için de çözüm yolu, mantığa dayanmak, kışkırtıcı beyanlardan kaçınmak ve görüşmelerin gerekliliğini vurgulamaktır. Önümüzde, ekseriya ABD’nin Ortadoğu’daki müdaheleleri ve İran hakkındaki yanlış politikalarından kaynaklanan yanlış anlaşılmaları gidermekten başka bir seçenek bulunmamaktadır. Bölge ve dünya çapında ortak çıkarlara sahip olabilir ve her iki tarafa zarar verebilecek girişimlerden kaçınabiliriz.’ Hatemi, ayrıca sözlerine şunları ekledi: ‘Mağlubiyet şu anlamlara gelebilir: Durum daha da kötüleşecek veya büyük bir bunalım yaşanacak. Böyle bir durumda yalnızca İran zarara uğramayacaktır.Bizim bunalımlar odağı bölgemiz ve bizzat ABD de önemli ölçüde zarar görecektir.’ /J