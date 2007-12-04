Arap Birliği’nden Nükleer Teknoloji Sahibi Ülkelere Sert Eleştiri

Dün Duha’da İran cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad’la görüşmesinde bazı ülkelerin ve özellikle de nükleer teknoloji sahibi ülkelerin nükleer teknoloji konusunda iki yüzlü tutum sergilediklerini belirterek, NPT üyesi ülkelerin barış amaçlı nükleer teknolojiye sahip olmalarının en tabii hakkı olduğunu söyledi. İran ve Arap Birliği arasında ilişkilere de değinen Musa, ‘hiçbir güç İran ve Arap Birliği ilişkilerini etkileyemez’ dedi. Musa, siyonist rejim İsrail’in, bölge ülkeleriyle ilişkilerini normal sürecine getirmek suretiyle, Filistin meselesini unutturmak istediğini ama bunu başaramadığını zira Filistinlilerin haklarının iade edilmediği sürece bu sorunun devam edeceğini söyledi. Sözkonusu görüşmede İslami İran Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad ise, Amerika ve bazı Avrupa ülkelerinin nükleer konuda izledikleri tutumlarıyla, uluslar arası bir kuruluş olan Birleşmiş Milletler ve Güvenlik Konseyi’nin konumunu sarstıklarını söyledi. İran’ın NPT üyesi bir ülke olarak nükleer teknolojiden barış amaçlı yararlanmanın en tabii hakkı olduğunu belirten Ahmedinejad, İran’ın bu çalışmalarının barışçı olduğunun bizzat Uluslar arası Atom Enerjisi Kurumu tarafından da teyit edildiğini söyledi.