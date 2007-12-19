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19 Aralık 2007 - 12:48

Ahmedinejad İslam Ümmetinin Bayramını Tebrik Etti

Ahmedinejad İslam Ümmetinin Bayramını Tebrik Etti

TAHRAN,19 Ara.2007 (MNA)-- İran Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad, İslam ülkeleri liderlerine gönderdiği mesajla, müslüman ülke ve milletlerin kurban bayramını tebrik etti.

Ahmedinejad, Kurban Bayramı tebrik mesajında Kurban Bayramının insanın yüce Allah’a kul olduğunu fedakarlığı gösteren bir ibadet konumuna değinerek, İslam ülkeleri ve müslüman milletler  için Allah’u Teala’dan  sağlık, afiyet, izzet, saadet ve başarı niyaz ettiğini belirtti.
Ahmedinejad’ın yayınlanan bayram mesajında, Kurban Bayramı’nın insanın dünyevi bağlarından kurtularak yaratanına yakınlaştığı bir bayram olduğunu hatırlatarak, Kurban Bayramının ilahi öğretiye bağlı müslüman halklar için dünyada birlik ve dayanışmanın göstergesi olmasını, müslümanların refahının, mutluluğunun, maneviyatının ve barışın artmasına vesile olmasını dilediği vurgulandı. 

News Code 607601

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