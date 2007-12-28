“Abbas-Olmert Buluşması, Halka Karış İşlenilen Bir Suçtur”

Hareket adına açıklama yapan sözcü Sami Ebu Zuhri, İsrail işgal güçlerinin Filistin halkına yönelik saldırıları sürerken Filistinli yetkililerin görüşmeleri sürdürmelerinin siyonistlerin işledikleri suçları kamufle etmekten başka bir işe yaramayacağını, hatta saldırılarını sürdürmeleri için teşvik anlamına geldiğini kaydetti.

Hamas sözcüsü, görüşmelere katılan Filistin heyetindeki yetkililerin Filistin’in temel ilkelerinden taviz vermedikleri yönündeki açıklamalarıyla ilgili olarak, “Bu iddia tamamen uydurmadır. Annapolis Konferansı’ndan sonraki süreçte neler olduğuna dikkat edelim. İsrail işgal güçlerinin saldırıları arttı, yeni yerleşim birimleri kurulacağı ilan edildi. Tüm bunlar, İsrail’le yapılan görüşmelerin Filistin halkına karşı işlenmiş bir suç olduğunun en basit kanıtlarıdır. İşgalciler, bu buluşmaları kullanarak saldırılarına devam ediyor. Bu nedenle Abbas yönetimi temsilcilerinin Filistin’in temel ilkelerinden taviz vermedikleri yönündeki açıklamaları içi boş beyanatlardır.”

İsrail, Etkin Bir Uluslararası Örgütün Gazze’ye Desteğinden Endişe Ediyor

İsmail Heniyye başkanlığındaki Filistin Hükümeti, İsrail işgal güçlerinin Gazze’yi ziyaret etmek ve durum yerinde görmek isteyen İtalyan heyetin girişini engellemesinin, kuşatmanın Gazze’yi nasıl büyük bir hapishaneye çevirdiğini ve yol açtığı insani felaketi gizleme amacını taşıdığını ifade etti.

Filistin Hükümeti Bakanlar Kurulu Genel Sekreteri Muhammet Ivaz’ın Hamaslı vekil Dr. Atıf Advan’la birlikte dün (26 Aralık Çarşamba) düzenlediği basın toplantısında, dünyadaki bütün insan hakları örgütleri, yardım kuruluşları ve sivil toplum örgütlerine Gazze’deki durumu yerinde görme ve ablukanın kaldırılması için işgal devleti üzerinde baskı kurma çağrısında bulunuldu.

İsrail işgal güçleri dün, milletvekilleri, akademisyenler, sivil aktivistler ve gazetecilerden oluşan İtalyan heyetinin Gazze’ye girişlerine üç kez engel olmuşlardı.

İtalyan heyeti dün ilk olarak Beyt Hanun’daki Erez geçiş kapısında Gazze'ye giriş yapmak isteyince işgal güçlerinin engeliyle karşılaştı. Heyet daha sonra Ramallah’a dönerek, ablukanın kaldırılması ve kapıların açılması çağrısında bulundu. Açıklamanın ardından Gazze’ye tekrar giriş yapmaya çalışan heyet yine engellendi. Heyetin amacı dört gün süren bir ziyaret düzenleyip Filistinli yetkililerle özellikle de Başbakan İsmail Heniyye ve Filistin Parlamento Başkanı Dr. Ahmet Bahr’la buluşmaktı.

Bakanlar Kurulu Genel Sekreteri Muhammet Ivaz, ziyaretçi heyete, bulundukları mükerrer girişimler ve İtalyan Başkonsolosluğu ve Kıyamet Kilisesi önünde yaptıkları protestolardan dolayı teşekkür etti.





Dünya Ölenleri Sayıyor, Abluka Acımasızca Sürüyor

Dünya kamuoyunun kahreden sessizliği altında Gazze’de dün (26 Aralık Çarşamba) Filistinli bir bayan daha abluka şehitleri kafilesine katıldı.

Hastane kaynaklarının verdiği bilgilere göre, Gazze’nin kuzeyindeki bir kasabada yaşayan ve kan kanseri olan Aişe Ebu Ridde, Çarşamba akşamı vefat etti. Aynı gün Ayşe Ebu Ridde'den birkaç saat önce de Yusuf Ebu Meryem adlı bir kız çocuğu kanser hastalığıyla girdiği mücadeleye mağlup olmuş ve ruhunu teslim etmişti.

Ebu Ridde’nin kanında zehirlenmeye rastlandığı ancak kuşatmanın yol açtığı imkansızlıklar nedeniyle Gazze’de tedavisinin mümkün olmadığı, işgal güçlerinin ise Gazze dışına çıkmasına izin vermemeleri nedeniyle hayatını kaybettiği ifade edildi.

Ebu Ridde’nin vefatıyla birlikte geçtiğimiz Haziran ayında kuşatmanın başlamasından bu yana vefat eden Filistinlilerin sayısı 52’ye yükseldi.

Öte yandan Gazze’deki imkarların yetersizliği nedeniyle tedavi olamayan ve riskli hastalıklara sahip yüzlerce hastanın ölümü beklediği, dünyanın müdahale etmemesi halinde yüzlerce insanın kısa bir süre içerisinde hayatını kaybedeceği belirtiliyor.

Heniyye: “İsrail’in Mısır’a Hücumunun Amacı Kuşatmayı Sürdürmek”

Meşru Filistin Hükümeti Başbakanı İsmail Heniyye, Filistin-Mısır sınırına ilişkin İsrail işgal devletinin Mısır’a yönelik hücumlarını eleştirdi.

Filistin Enformasyon Merkezi’ne ulaşan açıklamasında Heniyye, İsrail işgal hükümetinin Mısır’a yönelik sözlü saldırılarının Gazze’deki kuşatmanın sürmesi ve siyaseten Mısır’ı kışkırtmak için yapıldığını kaydetti.

Mısır’ın Filistin halkına yardımlarını memnuniyetle karşıladıklarını belirten başbakan, “Kendi siyasetini kendi belirleyen bir Arap ülkesi olarak Mısır’ın tutumunu takdirle karşılıyoruz.” dedi ve işgalcilerin etik dışı kışkırtmalara son vermelerini istedi.

Öte yandan, Başbakan, kendilerinin Filistinli direniş guruplarıyla özellikle de Filistin Halk Kurtuluş Cephesi’yle olan iyi ilişkilerini sürdürme kararlılığında olduklarını ifade etti.

Başbakanlık Basın ve Halkla İlişkiler bürosundan yapılan açıklamada, Heniyye’nin konuyla ilgili beyanatının FHKC'nin askeri kanat komutanı Muin el-Mısri’nin şehit olmasının ardından FHKC yöneticilerine açtığı taziye telefonu sırasında geldiği bildirildi. Mısri, üç ay önce girdiği bir çatışmada yaralanmış, sağlık ekipleri üç aydır süren tedavisine rağmen hayatını kurtarmayı başaramamışlardı.

Siyonist Yerleşimciler Mescidlere Saldırdı

Aksa İslami Mukaddesatı İmar Derneği, siyonist yerleşimcilerin Kudüs’te bulunan Hz. Davud ve Lü'lü' mescidlerine saldırıda bulunduklarını açıkladı.

Dernek açıklamasında şu ifadeleri kullandı: “Bir grup Siyonist yerleşimci, Kudüs’teki Hz. Davud mescidine saldırıda bulunarak mescidin kubbesinde bulunan kurşun kaplamayı sökmüş ve birçok kurşun levhayı gaspetmiştir. Bu eylem neticesinde mescidin ahşap tavanında da hasar meydana gelmiş ve kubbenin taş kafesi görünmeye başlamıştır. Siyonist yerleşimciler bununla da yetinmeyerek Kubbe’nin üzerine ‘Araplara Ölüm’ gibi hakaretler ve Yahudileri öven yazılar yazmışlardır.”

Aksa Müessesesi Filistin Enformasyon Merkezi’ne ulaşan açıklamasında, görgü tanıklarının Siyonist yerleşimcilerin Hz. Davud mescidine yönelik saldırılarını birkaç kez tekrarladıklarını belirttiklerini, yerleşimcilerin kubbenin üzerinde bulunan kurşun levhanın bir kısmını çıkararak gaspettiklerini ve kalan kısmını çıkarmak için bu girişimlerini tekrarlayabileceklerini ifade etti.

Kudüs’teki eski beldenin sur kapılarından biri olan Hz. Davut Kapısının batısında bulunan Hz. Davud mescidi, Memluklular zamanında inşa edilip Osmanlılar zamanında restorasyonu yapılmış tarihi bir yapıdır.





