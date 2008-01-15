"Cevabımız Düşmanın Anladığı Dilden Olacak"

İsrail işgal güçlerinin bugünkü katliamında oğlu şehit olan İslami Direniş Hareketi (Hamas) yöneticilerinden Mahmut ez-Zehhar, şehitler arasında fark olmadığının hepsinin vatan için canlarını feda ettiğini belirterek işgal güçlerine cevabın onların anladığı dilden olacağını bildirdi.

Zehhar’ın açıklamaları, şehit olan oğlunun cesedini hastane morgunda görmeye gittiği sırada geldi. Hamas’ın Gazze’de önde gelen yöneticilerinden Zehhar’ın bu, şehit olan ikinci oğlu. Zehhar, ilk oğlu Halid’i 2003 yılında siyonist güçlerin evlerini bombardıman etmesi sonucu kaybetmişti.

Siyonistlere cevabın Filistinli direnişçilerin sahibi olduğu bütün araçlarla verileceğini belirten Zehhar, bu katliamın Filistin halkına yönelik katliamları teşvik eden Bush’un ziyaretinin bir sonucu olduğunu ifade etti.



