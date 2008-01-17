Brucerdi: İran Kesinlikle ABD’ye Taviz Vermeyecek

Tahran'da temaslarda bulunan, Almanya parlamentosu dış siyaset komisyonu başkanı Robersh Pulants ile düzenlediği basın toplantısında İran'ın uluslar arası yasalar çerçevesinde faaliyetlerini yürüttüğünü ve çalışmalarının UAEA denetiminde olduğunu söyleyen Brucerdi, Uluslar arası Atom Enerjisi Kurumu ile Tahran arasında olumlu bir işbirliğinin olduğunun da altını çizerek, İran’ın NPT sözleşmeleri çerçevesinde bu çalışmalarını yürütme hakkının da bulunduğu söyledi.Aladdin Brucerdi, siyonist İsrail rejimin elinde bulunan nükleer silahların bölge için tehdit oluşturduğunun da altını çizerek, İran’ın bölgenin nükleer silahlardan arındırılmasını istediğini söyledi.Bilindiği gibi terör rejimi İsrail’in elinde nükleer başlıklı 200-500 arasında füze olduğu bildiriliyor. İsrail’in nükleer çalışmaları tamamen gizli ve izinsiz devam ederken ABD, İsrail’in böyle bir hakka sahip olduğunu belirterek, İsrail rejimine mali ve askeri destek vermeye de devam etmenin en önemli stratejileri olduğunu bildiriyor.