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17 Ocak 2008 - 15:05

Brucerdi: İran Kesinlikle ABD’ye Taviz Vermeyecek

Brucerdi: İran Kesinlikle ABD’ye Taviz Vermeyecek

TAHRAN,17.Oca.2008 (MNA)—İran Meclisi Dış Siyaset ve Milli Güvenlik Komisyon başkanı Alaaddin Brucerdi, ABD’ni nükleer faaliyetlerinden dolayı İran'dan ödün almaya çalışmasının kabul edilemez olduğunu söyledi.

Tahran'da temaslarda bulunan, Almanya parlamentosu dış siyaset komisyonu başkanı Robersh Pulants ile düzenlediği basın toplantısında İran'ın uluslar arası yasalar çerçevesinde faaliyetlerini yürüttüğünü ve çalışmalarının UAEA denetiminde olduğunu söyleyen Brucerdi, Uluslar arası Atom Enerjisi Kurumu ile Tahran arasında olumlu bir işbirliğinin olduğunun da altını çizerek, İran’ın NPT sözleşmeleri çerçevesinde bu çalışmalarını yürütme hakkının da bulunduğu söyledi.
Aladdin Brucerdi, siyonist İsrail rejimin elinde bulunan nükleer silahların bölge için tehdit oluşturduğunun da altını çizerek, İran’ın  bölgenin nükleer silahlardan arındırılmasını istediğini söyledi. 
Bilindiği gibi terör rejimi İsrail’in elinde  nükleer başlıklı 200-500 arasında füze olduğu bildiriliyor. İsrail’in nükleer çalışmaları tamamen gizli ve izinsiz devam ederken ABD, İsrail’in böyle bir hakka sahip olduğunu  belirterek, İsrail rejimine  mali ve askeri destek vermeye de devam etmenin en önemli stratejileri olduğunu bildiriyor.  
News Code 623162

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