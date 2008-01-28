ABD'ye karşı birleşelim çağrısı

ABD'yi hedef alan sert çıkışlarıyla tanınan Venezuela Devlet Başkanı Hugo Chavez, Amerikan karşıtlığını yeni bir boyuta taşıyor. Chavez, Amerika'ya karşı bir askeri oluşum kurmayı planlıyor. Hugo Chavez, Nikaragua, Bolivya ve Küba'ya, "ABD'nin muhtemel bir saldırısından korunmak için anti-emperyalist askeri ittifak kurma" çağrısı yaptı. Chavez, Washington yönetiminin bölgesel güvenlik için tehdit oluşturduğunu öne sürerek, Nikaragua, Bolivya ve Küba'ya "ortak bir savunma stratejisi oluşturma ve kendi silahlı kuvvetlerini kurma" teklifinde bulundu. Televizyonda ve radyoda yayınlanan haftalık konuşmasında Chavez, "Düşmanımız ortak: Birleşik Devletler İmparatorluğu" ifadesini kullandı. Hugo Chavez, "Eğer içimizden birine saldırırlarsa, bu hepimize yapılmış bir saldırı olacak" diye konuştu. 1998'den bu yana devlet başkanı olan Chavez, 2006'da Birleşmiş Milletler'de yaptığı bir konuşmada ABD Başkanı George Bush'a "şeytan" yakıştırması yapmıştı.