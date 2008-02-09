Miting alanına bomba: 20 ölü, 45 yaralı

Saldırı ülkenin kuzeybatısındaki Çarsadda şehrinde, Peştunları temsil eden Laik Avami Ulusal Partisi´nin mitinginde gerçekleşti. İntihar bombacısı kalabalığın ortasında kendini havaya uçurdu. Güvenlik kaynaklarına göre saldırıda 45 kişi de yaralandı. Pakistan´da 18 Şubat´ta devlet başkanlığı seçimleri yapılacak. Seçimler benzer bir saldırıda ülkenin önde gelen muhalif ismi Benazir Butto´nun öldürülmesinin ardından bu tarihe ertelenmişti.