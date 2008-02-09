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10 Şubat 2008 - 00:01

Miting alanına bomba: 20 ölü, 45 yaralı

TAHRAN,10.Şub.2008 (MNA)-- Pakistan´da 18 Şubat´ta yapılacak seçimler öncesi muhalefetin mitingine saldırı düzenlenmesi sonucu 20 kişi öldü.

Saldırı ülkenin kuzeybatısındaki Çarsadda şehrinde, Peştunları temsil eden Laik Avami Ulusal Partisi´nin mitinginde gerçekleşti. İntihar bombacısı kalabalığın ortasında kendini havaya uçurdu. Güvenlik kaynaklarına göre saldırıda 45 kişi de yaralandı. Pakistan´da 18 Şubat´ta devlet başkanlığı seçimleri yapılacak. Seçimler benzer bir saldırıda ülkenin önde gelen muhalif ismi Benazir Butto´nun öldürülmesinin ardından bu tarihe ertelenmişti.
News Code 636093

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