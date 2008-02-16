İran Gen. Kur. Başkanı: Lübnan Toprakları Şehit Kanlarıyla Besleniyor

İran Genel Kurmay Başkanı Tümgeneral Seyyid Hasan Firuzabadi, Lübnan Hizbullah komutanlarından İmad Mugniyye’nin terör rejimi İsrail tarafından öldürülmesini kınayarak, Hizbullah ve direniş liderlerine taziyelerini bildiren mesaj yayınladı. Mesajda, kısaca şu ifadeler yeraldı;“İçi boş ve sun’i terör rejimi İsrail, Lübnan topraklarının şehitlerin kanlarıyla beslendiğini göz önüne alarak asla Lübnan direnişi ve halkını teslim alamayacağını bilmelidir. Zira her an için terör rejimine darbe indirmeye hazır binlerce Lübnanlı mücahid sırada beklemektedir.Bunun için işgalci rejim İsrail’in Lübnan Hizbullah hareketi karşısında aldığı ağır yenilgiyi asla bu gibi terör saldırılarıyla telafi edemeyecektir.” İran genel kurmay başkanı, Hizbullah komutanlarından şehit edilen Abbas Musevi, Ragıb Harab ve diğer şehitlerin, Allah yolunda, Lübnan İslam topraklarını savunmaktan başka hedeflerinin olmadığını belirttiği mesajında, şehit İmad Mugniyye’nin 2006 yazında İsrail’in Lübnan’a açtığı ve 33 gün süren savaşta Hizbullah hareketinden ağır yenilgi almasında çok önemli rolünün olduğunu kaydetti.