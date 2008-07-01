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1 Temmuz 2008 - 09:34

İsrail casusuna idam cezası kararı

İsrail casusuna idam cezası kararı

Tahran, 01 Temmuz 2008 - İran İslam Cumhuriyeti İstihbarat Bakanlığı, İsrail hesabına casusluk yaptığı gerekçesiyle Ali Eştari'nin Devrim Mahkemesi tarafından idam cezasına çarptırıldığını, yaptığı hainlik çalışmalarının detaylarını da itiraf ettiğini açıkladı.

Mehr haber ajansının haberine göre, son duruşmasında kendisini elektronik, koruma ve güvenlik tüccarı olarak tanıtan İsrail casusu, en son yurt dışına yaptığı seyahatlerde yurt dışı piyasasına girmeye çelıştığını ve uydu malzemeleri için kendilerini banka memurları olarak tanıtan Mossad'ın memurları ile tanıştığını ve müzakerelerini kaç kere Türkiye ve İsviçre'de gerçekleştirdiklerini ifade etti.

Mahkemenin ilk kararı oy birliğiyle aldığı, ancak nihai kararın bir sonraki duruşmada verileceği belirtilirken, Eştari’nin karara itiraz etme ve bir üst mahkemeye gitme hakkı bulunuyor.
Eştari, İran aleyhine bilgi toplayıp İsrail Gizli Servisi Mossad’a aktarmak suçundan yargılanıyordu.

News Code 708641

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