Dünya Ekonomi Yönetimi Yenilşmiştir

Mehr haber ajansının Cumhurbaşkanlığı basın merkezinin bilgisine dayandırdığı habere göre, dün Venezuella Dışişleri Bakanı'nın kabulünde dünya şartları İran ve Venezuella'nın lehine değişmekte olduğunu işaret eden Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad, dünyanın durumu adalet isteyenlerin lehine değişmekte olduğunu belirtti.

Emperiyaliste karşı dalgalar gün gittikçe şiddetlendiğini dile getiren Cumhurbaşkanı Ahmedinejad, " meydana gelen bu yeni şartları dünya halkları lehine yönetmemiz lazım"şeklinde konuştu.

Ahmedinejad, İran ve Venezuella ikili işbirliği yaparak anti emperiyalist çalışmalarını yürütebileceklerini vurguladı.

Dünyadaki mevcut yapılar artık işleyemez hale geldiğini ve eknomi yönetimi sistemi de yenildiğini konuşmasına ekleyen Cumhurbaşkanı Ahmedinejad, adaletsizliğe karşı olan tüm halklar ve ülkelerin anti emperiyalist hareketine katılmalarını diledi.

Venezuella Dışişleri Bakanı Nikolas Madaro bu görüşmede, Tahran ve Karakas arasındaki ilişkilerin gelişmesine vurgu yaparak, daha önce yapılan ikili anlaşmaların bir an önce hayata geçirilmesini istedi.

Nikolas Marado, ABD'deki politika, ahlaki ve ekonomi krizleri bu ülkede deprem etkisi yarattığını kaydetti.