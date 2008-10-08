İran, Batıyı Mantığa Çağırdı

Mehr haber ajansının haberine göre, Brüksel''deki İran Büyükelçisi Haci tarafından Solana''ya iletilen iki sayfalık mektupta, Batının müzakerelerde diyalog medeniyeti yerine baskı yoluna başvurmasının bir netice vermeyeceği görüşüne yer verildi.



İran''ın 5 + 1 ülkelerine verdiği öneri paketinde, ''''Bütün kitle imha silahları üretiminin durdurulması ve eldekilerin de imha edilmesi önerisinde bulunulduğu, ancak bunun büyük güçlerce olumlu karşılanmadığı'''' ifadesine yer verildi.



Sorunun çözümünde mantık, diyalog ve müzakerenin esas alınmasının mektupta vurgulanan konular olduğu belirtildi.



Mektubun birer nüshasının, İran ile müzakerelerde bulunan BM Güvenlik Konseyi daimi üyeleri ABD, Çin, Rusya, İngiltere ve Fransa ile Almanya''ya da iletileceği kaydedildi.

