Darhuveyn Nükleer Santralinin Detay Planlaması Çalışmaları Başladı

Mehr haber ajansı Şiraz muhabirinin haberine göre, Uluslararası Nükleer Santrali Yapımı ve Planlaması Semineri çerçevesinde bugün gazetecilere demeç veren Nükleer Santralleri Yapımı ve İşletmesi Özel Firması Genel Müdürü Hamid Sultani, ülkenin durumuna göre bir nükleer santralinin planlaması 6 yıl süreceğini, fakat Darhuveyn(IR360) nükleer santrali için bu hususta 2012 yılı sonu ön görüldüğünü, ondan sonra techizatların alımı ve yapımı başlayacağının bilgisini verdi.

Buşehr nükleer santrali yapımında Rusya''nın davranışını göz önünde bulundurulduğu takdirde, İran''ın, Darhuveyn nükleer santrali hususunda bu ülke ile işbirliğine gidip gitmeyeceği sorusu üzerinde Sultani, nükleer santrali yapımı hususunda tüm dünya ülkelerinin deneyimlerinden yararlanacağını, ama bu nükleer santrali batı tarzında olduğu için, daha çok batılı ülkelerle işbirliğine gidileceğini belirtti.

Hamid Sultani, pek çok batılı ülke bu projede işbirliği yapmak için hazır olduklarının haberini verdi.

Üç gün süren Uluslararası Nükleer Santrali Yapımı ve Planlaması Semineri, yerel ve yabancı bilimadamları, uzmanlar ve üniversitelilerin katılımıyla halen devam etmektedir.