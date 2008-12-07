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7 Aralık 2008 - 16:13

Davudi:

Tahran ve Manila arasındaki ilişkilerin geliştirilmesinde yereti kadar irade mevcuttur

Tahran ve Manila arasındaki ilişkilerin geliştirilmesinde yereti kadar irade mevcuttur

Tahran, 07 Aralık 2008 - Cumhrbaşkanı Birinci Yardımcısı, ekonomi ortak komisyonu kalıbında Tahran ve Manila arasındaki ilişkilerin geliştirilmesinde yereteri kadar irade mevcut olduğunu söyledi.

Mehr haber ajasının bildirdiğine göre, görev süresinin bitiminde Perviz Davudi ile bir araya gelen Filipinler Tahran Büyükelçisi Alaeddin J.Vilakorte, çeşitli konular hususunda görüş alışverişinde bulundu.

Karşılıklı işbirliği yapmakla iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesini umut eden Davudi, Tahran ve Manila arasındaki ilişkilerin geliştirilmesinde çaba gösteren Vilakorte'ye takdir ve teşekkürlerini sundu.

Filipinler Tahran Büyükelçisi Alaeddin J.Vilakorte ise bu görüşmede İran ve Filipinler arasındaki iklişkilerin dostane olduğunu ve geçmişe dayandığını ifade ederek, görevi boyunca iki ülke arasındaki iklişkilerin geliştirilmesi için çaba harcadığını vurguladı.

News Code 796826

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