İslam İnkılâbı Rehberi’nin yiğit Sakız şehri halkına hitaben konuşması

MHA- Sakkız şehrinin mümin ve yiğit halkını eyaletin öteki şehirleri halkı gibi sınavdan başarıyla çıkmış, iftihar dolu bir halk olduğunu hatırlatan İslam İnkılâbı Rehberi, "Kutsal müdafaa savaşının zor dönemlerinde özellikle Hayber ve Bedir harekâtları sırasında Sakızlı yiğit gençlerin parlak hamasisi hiçbir zaman unutulmayacak" dedi. Ayetullah Hamanei, İran'da kavmiyetçi ve mezhebi ihtilaf çıkarmak ve İran İslam Cumhuriyeti ile öteki İslam ülkelerinin arasını açmanın İslam düşmanlarının takib ettiği iki boyutlu komplo olduğunu belirterek şöyle dedi:



"Ülke içinde bu komplo halkın özellikle Kürd kavminin şuuru ve uyanıklığı sayesinde başarısız sonuçlandı ve İslam dünyasında da bu hile bazı müstekbirliğe bağımlı rejimler arasında etkili olsa bile ancak "İslam dünyasının halkları, düşünürleri, aydınları ve üniversite mensuplarını" İran'ı İslam ümmetinin bir iftihar vesilesi olarak kabul etmekteler ve bu geçek dünya diktatörlerini hayrete düşürmüş ve aciz bırakmıştır."



İslam İnkılâbı Rehberi son günlerde Kürdistan eyaletinde muhtelif halk kitleleri ile gerçekleştirdiği görüşmelere temasla, bölgenin önde gelen, bilge kişileri, elitleri, öğrencileri, aşiret liderleri ve öteki kesimlerinin açıklamalarının İran kavimlerinin vahdetini gösterdiğini ve İslami onur istemi ruhunun tecellisi olduğunu belirterek, " İran halkı, inkılâbı dostları ve düşmanları, bölge halkının tutum, konuşma ve açıklamalarını ve temiz duygularını müşahede ederek bu yöre insanlarının vefakârlıklarının derinliği ve aydın görüşe sahib olduğunu daha fazla idrak ettiler" dedi.



Kürdistan eyaletinde "azınlık bir grub ve yabancıların kiralık unsurları"nın girişiminin bu eyaletin mümin ve vefakâr halkına mal edilemeyeceğini belirten Ayetullah Hamanei, aziz tüm İran halkının, yiğit Kürd gençlerinin bu vefakârlık ve şuurları sayesinde ve öteki bölgelerin gençlerinin katkısıyla Kürdistan eyaletinin tam bir güven ve emniyet içinde olduğunu söyledi.



Bölge güvenliğinin sağlanması ve düşmanlara karşı koymada müslüman Kürd Pişmergleri'nin üstün rolünün takdire şayan olduğunu vurgulayan Ayetullah Hamanei, "Bu mazlum yiğitler, şehid olma ve ailelerinin yabancıların uşakları tarafından işkence edilmesi pahasına bile İslam ve İran'ın müdafaasından geri adım atmadıklarını ve en samimi selam ve hayır duamı bu fedakâr ve öncü yiğitlere gönderiyorum" dedi.



İslam İnkılâbı Rehberi ayrıca Kürdistan halkının kendi şuur ve bilincini aynen korumaları zaruretini hatırlatarak, "sınırların ötesindeki dostlardan edindiğimiz dakik bilgiler uyarınca Amerikalılar bizim batı sınırlarımızın hemen gerisinde, bilgi toplayarak, büyük masraflar yaparak, silah temin ederek, organizeli bir komplo ve terörist yetiştirme peşindedirler, kafalarında uğursuz düşünceler tasarlıyorlar, bu bakımdan İranlı Kürd ve tüm halk tamamen uyanık ve şuurlu olmalılar" dedi.



Kürd kavmini kontrol altına almanın Amerikanın komplolarının asıl amacı olduğunu belirten İslam İnkılâbı Rehberi, Kürdler hatta İran'ın dışında bile kendilerini İranlı kabul ediyorlar ve bununla da övünüyorlar. Fakat az bir grub Kürd şeref ve izzetini göz ardı ederek Amerikancı vaat ve paralara aldanabilirler ama bilmeliler ki uzun vaat eder sadece Kürd halkının lanet ve nefreti onlara kısmet olacaktır" dedi.



İslam İnkılâbı rehberi ayrıca Şii-Sünni ihtilafı çıkarılmak istenmesi karşısında uyanık olunması zaruretini hatırlatarak "Şii veya Sünni mukaddesatına hakaret nizamın kırmızıçizgisidir ve gerek Şii ve gerekse Sünni hiç kimse gaflete düşerek bu kırmızıçizgiyi aşmaya ve bilerek veya bilmeyerek düşman için iyi bir aracı konumuna gelmeye hakkı yoktur.



Ayetullah Hamanei bölgenin mevcut sorunları ve halkın taleplerini de sıralayarak, bölge elitleri, uleması, Cuma imamları, öğrencileri ve yetkililerinin muhtelif kanallarla dile getirdikleri talepler genellikle sahih ve mantıklıdır. Fakat bazıları bölgenin taleplerini makul olmayan ve gerçekleşemeyecek konumda gündeme getirmek istediklerini ve bunun doğru bir yaklaşım olmadığını belirtti.