Laricani, Irak Milli Kongre Sekreteri ile görüştü

MHA- Irak halkının bilriğine bu görüşmede vurgu yapan Dr. Laricani, geçiş dönemini yaşayan Irak’ın özel bir konumda olduğunu söylemekle, bu ülkenin tüm halkı ve özellikle Şia halkı arasındaki vahdetin güçlenmesinin önemni anlattı.

Laricani, “Güçlü Irak halkı kendi akibetini belirlemek ve ülkeyi idare etmek kabiliyetine sahiptir”şeklinde konuştu.

Politika, güvenlik ve ekonomik boyutlardaki Irak’ın yeniden yapılanmasının önemine de değinen İslami Şura Meclis Başkanı, “Irak halkı ve hükümeti el ele vererek ülkelerin bağımsızlığı doğrultusunda Kuşkusuz tüm engelleri ortadan kaldırabileceklerdir”şeklinde konuştu.

Irak Milli Kongre Sekreteri Dr. Ahmed Abdulhadi Çelebi ise bu görüşmede ülkesinin son durumu hakkında bilgi vererek, Irak’ın bağımsızlığı ve kalkınması yönündeki İran’ın desteğinden şükranlarını sundu.