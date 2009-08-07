İran ve Umman arasında 7 işbirliği anlaşması imzalandı

MHA- Söz konusu anlaşmaların en önemlisi dün Tahran'da iki ülke dışişleri bakanları Menuçehr Mutteki ve Yusuf bin Alevi arasında güvenlik konusunda imzalandı.

İran petrol bakanı Gulamhüseyin Nozeri ve Umman sanayi ve ticaret bakanı Makbul bin Sultan arasında da Ure Hürmüz petrokimya firmasının kurulması için ortak yatırım konusunda, ayrıca Hirbodan firması ile Umman milli petrol şirketi arasında santral inşaatı ile ilgili anlaşmalar imzalandı.

Ekonomi ilişkilerin gelişmesi çerçevesinde işbirliği gelir ve sermayeden çifte vergi alınmaması, Farsça edebiyat ve dili öğretme merkezin kurulması, ve kültürel işbirliği anlaşması, imzalanan diğer işbirliği anlaşmaların konularını oluşturuyordu.

Umman Kralı önceki gün ülkesine geri döndü.

devlet radyosu