Ahmedinejad: "Dünyadaki bütün ülkelerle görüşmeye hazırız"

MHA- Ahmedinejad, 12 Haziran'da yapılan seçimlerin ardından bakanlar kurulunu ilk defa topladı ve ardından, düzenlediği ilk basın toplantısında İran'da gerçek demokrasinin bulunduğunu ifade etti.

Ahmedinejad, geçtiğimiz gün başkanlık binasında yerli ve yabancı basın mensuplarına hitaben yaptığı açıklamada 10.dönem hükümetin İslami şura meclisinden aldığı güvenoyu ardından 9. hükümetin programlarına ciddiyetle devam edeceğini belirtti.

Ahmedinejad "Bölge ülkeleri arasında fitne çıkarma çabalarının devam etmesine rapmen İran'ın bir çok Arap ülkesiyle ilişkileri gerçekten de çok iyi. Bize göre bütün Arap ülkeleri bizim için dosttur. Aramızdaki bazı sorunların devam etmesi mümkün değil. Çünkü bölgesel, ulusal, insani ortak çıkarlarımız var. Düşmanlarımız ortak." dedi.



Mısır ile İran arasındaki ilişkilere değinen Ahmedinejad "Biz, Mısır'da elçilik açmaya hazırız" diye konuştu.



"Dünyadaki bütün ülkelerle görüşmeye hazırız" diyen Ahmedinejad "Siyonist rejim hariç. Çünkü biz bu rejimi tanımadığımız gibi bundan sonra da tanımayacağız"dedi.



Ahmedinejad, kabinesinin her alanda önemli kazanımlar elde edecek projelere sahip olduğunu kısa bir süre sonra hükümetinin başarılarının görüleceğini söyledi.



Ahmedinejad, hükümetinin mali krize, Irak ve Afganistan sorununa ilişkin olarak da çözümler sunabilecek kapasitede olduğunu kaydetti.



Seçim sonuçlarının açıklanmasından sonra İran'da yaşanan olaylara değinen Ahmedinejad "İran halkı, krizi istisnai fırsata dönüştürmeyi başardı. İran hangi şart altında olursa olsun, haklarını savunacaktır" dedi.



Ahmedinejad, İran halkının son seçimlerde iki büyük zaferi elde ettiğini savundu. Seçimlere katılımın son derece fazla olması ve demokratik usullere uygun olduğunu savunan Ahmedinejad, İran halkının ikinci zaferinin de Tahran'da başgösteren olayların üstesinden gelebilmesi olduğunu ifade etti.



İran'ın nükleer enerji programından geri adım atmayacağını belirten Ahmedinejad , “bizim açımızdan nükleer meselesi kapanmıştır. İran halkının haklarını pazarlık konusu yapmayacağız” dedi.



Ahmedinejad, konuşmasını şöyle sürdürdü: "Biz, Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu ile işbirliğ içerisindeyiz. Krize çözüm bulmak için önerilerimizi de sunuyoruz. Fakat onlar, bizlerin nükleer alanda ilerlememizi istemiyor, herhangi bir gerekçeyle de olsa nükleer programımızı durdurmak istiyorlar" dedi.



Liberal ve Kapitalist sistemin, dünyadaki mali krizi çözemediğini ifade eden Ahmedinejad, Liberalizm ve Kapitalizm'in yolun sonuna geldiğini vurguladı.



Ahmedinejad, yeni öneri paketin sunulması için 5+1 ülkelerinin temsilcileri İran’a davet edildiklerinin haberini de verdi.