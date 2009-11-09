Tahran öneri paketi ile ilgili müzakerelere sıcak bakıyor

MHA - Sergey Ribabkov ile görüşen Celili, Tahran ve Moskova’nın tarihi ve geçmişe dayalı uzun işbirliğine sahip iki komşu ülke olarak niteledi ve “Rusya ile stratejik işbirliği İran için bir seçimdir. Ortak tehditler bu iş birliğin güçlenmesini gerektiriyor” dedi.

İran’ın 5+1 ile müzakerelerdeki olumlu ve stratejik tutumuna işaret eden Celili “bazı güçler, yanlış tutumlarını başkalarına dayatmaya çalışıyor” dedi.

Sergey Ribabkov da iki ülke ilişkilerini tarihi ve dostane olarak niteleyerek, Orta Asya ve Hazar Denizi gibi farklı alanlarda ortak işbirliğinin geliştirilmesi gerektiğini belirtti.