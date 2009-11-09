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9 Kasım 2009 - 12:07

Celili:

Tahran öneri paketi ile ilgili müzakerelere sıcak bakıyor

Tahran öneri paketi ile ilgili müzakerelere sıcak bakıyor

Tahran, 09 KAsım 2009 - Rusya Dışişleri Bakan yardımcısı Sergey Ribabkov ile görüşen İran İslam Cumhuriyeti Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Sekreteri Said Celili, Tahran’ın öneri paketi ile ilgili müzakerelerin devam etmesini sıcak karşıladığını belirtti.

MHA - Sergey Ribabkov ile görüşen Celili, Tahran ve Moskova’nın tarihi ve geçmişe dayalı uzun işbirliğine sahip iki komşu ülke olarak niteledi ve “Rusya ile stratejik işbirliği İran için bir seçimdir. Ortak tehditler bu iş birliğin güçlenmesini gerektiriyor” dedi.

İran’ın 5+1 ile müzakerelerdeki olumlu ve stratejik tutumuna işaret eden Celili “bazı güçler, yanlış tutumlarını başkalarına dayatmaya çalışıyor” dedi.

Sergey Ribabkov da iki ülke ilişkilerini tarihi ve dostane olarak niteleyerek, Orta Asya ve Hazar Denizi gibi farklı alanlarda ortak işbirliğinin geliştirilmesi gerektiğini belirtti.

News Code 979870

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