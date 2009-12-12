İran ve Suriye’den savunma işbirliğine vurgu

MHA - Suriye savunma bakanı general Habib''in de katıldığı oturumda İran savunma bakanı Vahidi, İran ve Suriye''nin savunma işbirliğini geliştirmesinin Siyonist rejimin bölge milletlerine yönelik tehditlerine karşı caydırıcı bir etken olduğunu vurguladı. İran ve Suriye''nin savunma işbirliğinin gelişmekte olduğunu kaydeden Vahidi, günümüzde dünyada bir çok milletin bağımsızlık ve özgürlüğünü güvence altına alan yeni bir kutbun şekillenmekte olduğunu ve İran ve Suriye''nin bu süreçte önemli rol ifa ettiğini kaydetti. Oturumda Suriye savunma bakanı Habib de, düşmanın esas amacının bölgeyi tehdit etmek ve zenginliklerini yağmalamak olduğunu ve İran ve Suriye''nin bu şom amacı engellediğini ifade etti. General Habib, Suriye''nin İran''ın barışçı nükleer programını desteklediğini tekrarlayarak İran''ın her türlü bilimsel alanda başarısının Suriye''yi onurlandırdığının altını çizdi.