Ayetullah Reisi, şehadetinin birinci yıldönümünde Tahran'da anılıyor

Şehit Ayetullah Seyyid İbrahim Reisi ve beraberindeki yol arkadaşlarının ilk şehadet yıldönümü dolayısıyla, bugün (14 Mayıs) Tahran’daki İmam Hüseyin Meydanı’nda büyük bir anma töreni düzenleniyor.

Halkın ve hükümet yetkililerinin geniş katılımıyla düzenlenen bu törene, dönemin Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Doğu Azerbaycan Valisi Malık Rehmeti ve Tebriz Cuma Namazı İmamı Ayetullah Seyyid Muhammed Ali Al Haşım ve Cumhurbaşkanı’nın güvenlik sorumlusu gibi “hizmet yolunun şehitleri” de anılıyor.

14-20 Mayıs tarihleri arasında “Hizmet Haftası” kapsamında, Tahran ve diğer şehirlerde halk ve gönüllü gruplar tarafından 120 binden fazla anma etkinliği organize edilecek.

