Tahran halkı ülkenin güvenliğine destek için bir arada

İran'da süregelen ekonomik sorunların ardından, esnaf tarafından başlatılan haklı protestolar son günlerde bazı eli silahlı gruplar tarafından şiddet eylemlerine dönüştü.

İlginç olan taraf bu gelişmelerin arkasında ABD ve İsrail'in bulunması ve uluslararası kanunları hiçe sayarak açık bir şekilde İran'ın iç işlerine müdahale etmesidir.

Tahran halkı, fitne çıkaranların şiddet eylemlerini kınamak ve ülke güvenliğine destek için bugün yerel saatle 14.00'de İnkilap Meydanı'nda büyük miting düzenlendi.

Tahranlı vatandaşlar Amerikan-Siyonist unsurlarının terör eylemlerini kınayarak, bir kez daha birlik içinde olduklarını dünyaya haykırıyor.