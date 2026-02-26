  1. Siyaset
26 Şub 2026 10:01

Güncelleniyor...

İran-ABD müzakerelerinde kritik tur bugün başlıyor

İran-ABD müzakerelerinde kritik tur bugün başlıyor

ABD ile İran arasındaki dolaylı görüşmelerin üçüncü turu bugün Cenevre’de yapılacak.

ABD ile İran arasındaki dolaylı görüşmelerin üçüncü turu bugün Cenevre’de yapılacak.

İran Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Erakçi, Tahran ile Washington arasındaki nükleer müzakerelerin üçüncü turuna katılmak amacıyla dün akşam saatlerinde İsviçre'ye geldi.

Taraflar, 6 Şubat'ta Umman'da dolaylı müzakereler için bir araya gelmiş ve temasların sürdürülmesi konusunda mutabakata varmıştı. Daha sonra görüşmeler 17 Şubat'ta Cenevre'de devam etmişti.

Görüşmelerde özellikle İran'ın uranyum zenginleştirme oranı ve yüksek düzeyde zenginleştirilmiş uranyum stokunun durumu başlıkları öne çıkmıştı.

News ID 1934730

Ekler

yorumunuz

You are replying to: .
    • captcha

    Top 10

    Demeç

    Yorum

    Son Haberler