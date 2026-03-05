Savaş 6. gününde; işte son dakika gelişmeler

İran ile ABD ve Siyonist rejim arasında tam ölçekli bir bölgesel savaşa dönüşen gergin çatışmanın altıncı gününün başında, İslam Devrim Muhafızları Halkla İlişkiler Dairesi şu açıklamayı yaptı: "Gerçek Vaad 4 Operasyonunun 19. dalgası, işgal altındaki toprakların kalbindeki Amerikan-Siyonist düşman mevzilerine ve bölgedeki Amerikan teröristlerinin üslerine karşı, opersyon başlatı.

Eşi benzeri görülmemiş bir hassasiyet ve yoğunlukla gerçekleştirilen bu operasyon, İran'ın düşmanın hayati noktalarına saldırma stratejisini gösteriyor.

İşte son dakika gelişmeler...