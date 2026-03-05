  1. İran
5 Mar 2026 08:35

Savaş 6. gününde; işte son dakika gelişmeler

Dünya nefesini tutmuşken, İran yeni bir füze ve insansız hava aracı saldırıları dalgasıyla işgal altındaki toprakların kalbine ve Amerikan üslerine saldırdı. Bu, Batı koalisyonu için sonun başlangıcı mı?

İran ile ABD ve Siyonist rejim arasında tam ölçekli bir bölgesel savaşa dönüşen gergin çatışmanın altıncı gününün başında, İslam Devrim Muhafızları Halkla İlişkiler Dairesi şu açıklamayı yaptı: "Gerçek Vaad 4 Operasyonunun 19. dalgası, işgal altındaki toprakların kalbindeki Amerikan-Siyonist düşman mevzilerine ve bölgedeki Amerikan teröristlerinin üslerine karşı, opersyon başlatı.

Eşi benzeri görülmemiş bir hassasiyet ve yoğunlukla gerçekleştirilen bu operasyon, İran'ın düşmanın hayati noktalarına saldırma stratejisini gösteriyor.

İşte son dakika gelişmeler...

Azar MAHDAVAN

