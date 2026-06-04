Tahran'da  "10 Km’lik Gadir Kutlamaları"

Başkent Tahran, Gadir-i Hum Bayramı münasebetiyle İmam Hüseyin (a.s) Meydanı'ndan Azadi Meydanı'na kadar uzanan 10 kilometrelik bir kutlamaya ev sahipliği yapıyor.

Tahran’daki etkinlik yerel saatle 15.00 ile 20.00 arasında düzenlenecek.

''Gadir'' Müslümanların en önemli bayramlarından biridir. Tarihe ve çok sayıda kaynağa göre bu günde Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (sav), kendisine bir halef seçer ve takipçilerinin liderliğini ‘Ebu Talib’ oğlu ‘Ali’ye emanet eder ve Allah'ın emriyle ona "veli, kardeş ve halef" adını verir.