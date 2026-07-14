Şehit Ayetullah Hamaney Tahran'da anılıyor

ABD ve İsrail'in 28 Şubat 2026'da düzenlediği saldırıda şehit edilen İslam Devrimi Lideri Ayetullah Hamaney için Tahran'daki İmam Humeyni Musalla Camisinde anma töreni düzenlendi.
Törene İran vatandaşları yoğun katılım sağladı.
İran'ın şehit lideri Ayetullah Seyyid Ali Hamaney için Tahran'daki İmam Humeyni Musalla Camisinde anma töreni düzenlendi.
ABD ve İsrail'in 28 Şubat 2026'da düzenlediği saldırıda şehit edilen İslam Devrimi Lideri Ayetullah Hamaney için Tahran'daki İmam Humeyni Musalla Camisinde anma töreni düzenlendi.
Törene İran vatandaşları yoğun katılım sağladı.
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