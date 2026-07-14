  1. Kültür
14 Tem 2026 18:43

Güncelleniyor....

Şehit Ayetullah Hamaney Tahran'da anılıyor

Şehit Ayetullah Hamaney Tahran'da anılıyor

İran'ın şehit lideri Ayetullah Seyyid Ali Hamaney için Tahran'daki İmam Humeyni Musalla Camisinde anma töreni düzenlendi.

ABD ve İsrail'in 28 Şubat 2026'da düzenlediği saldırıda şehit edilen İslam Devrimi Lideri Ayetullah Hamaney için Tahran'daki İmam Humeyni Musalla Camisinde anma töreni düzenlendi.

Törene İran vatandaşları yoğun katılım sağladı. 

News ID 1937524

Ekler

yorumunuz

You are replying to: .
    • captcha