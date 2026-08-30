Tahran'da Hz. Muhammed'in (s.a.v.) doğum günü için büyük kutlama

Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (s.a.v) doğum günü için Tahran’da kutlama töreni yapılıyor.

“Ümmet-i Ahmed” adlı etkinlik yarın saat 16.00 ila 20.00 arasında Tahran’daki Haft-i Tir Meydanı’ndan Valiasır Meydanı'na kadar gerçekleştirilecek.

İslam dünyasında birliğe vurgu yapan İran İslam İnkılabının kurucusu rahmetli İmam Humeyni, tüm İslami grupların birlik ve berabelik içinde olmaları için 12 ila 17 Rebiülevvel tarihleri arasındaki günleri Vahdet Haftası olarak adlandırdı. Bu günlerde dünyanın birçok noktasında Vahdet Haftası münasebetiyle etkinlikler düzenleniyor.