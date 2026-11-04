İran'da 4 Kasım 1979 tarihinde (Hicri Şemsi 13 Aban 1358), ülkede "casus yuvası" olarak adlandırılan ABD Büyükelçiliği, İslam Cumhuriyeti kurucusu İmam Humeyni'nin (ra) izinde olan üniversite öğrencileri tarafından kuşatılmış, bazı elçilik çalışanları rehin alınmıştı. Amerika'nın sözde büyükelçilik gerçekte ise casusluk merkezi olarak kullanılmıştı.

Bu günde "13 Aban Küresel Emperyalizme Karşı Milli Mücadele Günü" adı altında her yıl İran'da çeşitli etkinlikler düzenleniyor.

İran halkı bugün de geçmiş yıllarda olduğu gibi 13 Aban Küresel Emperyalizme Karşı Milli Mücadele günü merasimlerine başta başkent Tahran olmak üzere ülkenin bütün şehirlerinde görkemli bir şekilde katılarak, milli vahdet ve İslami birliği gözler önüne sererek İslam İnkılabının bağımsızlık, özgürlük ve İslam Cumhuriyeti’nin emperyalizme karşı muhalefetini tüm dünyaya haykırıyor.