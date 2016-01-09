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9 Ocak 2016 - 12:39

Kuzey Kore'nin deniz altından balistik füze testi/Video

Kuzey Kore'nin deniz altından balistik füze testi/Video

Tahran, 9 Ocak 2016 - Kuzey Kore'nin deniz altından balistik füze fırlatışı başarıyla sonuçlandı.

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News Code 1858294

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