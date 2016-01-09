https://tr.mehrnews.com/news/1858294/ 9 Ocak 2016 - 12:39 News Code 1858294 Video Video 9 Ocak 2016 - 12:39 Kuzey Kore'nin deniz altından balistik füze testi/Video Tahran, 9 Ocak 2016 - Kuzey Kore'nin deniz altından balistik füze fırlatışı başarıyla sonuçlandı. indir 2 MB News Code 1858294 Ekler Kuzey Kore'nin Balistik Füzesi Kuzey Kore İlgili haberler Beyrut'ta IŞİD saldırıları/ Video Paris kana bulandı/Video Sabiha Gökçen'de patlama/Video Müzik ve Video dili ile "Mezar Şerif"/Video Rus savaş uçaklarının saldırıları devam ediyor/Video Suriye ordusunun Halep'e doğru ilerlemesi/Video
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