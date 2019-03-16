https://tr.mehrnews.com/news/1877369/ 16 Mart 2019 - 11:14 News Code 1877369 Video Video 16 Mart 2019 - 11:14 Tahran Kapalı Çarşısı'nda yangın! Dün akşam saatlerinde Tahran'ın göbeğinde bulunan Büyük Kapalı Çarşı'da yangın meydana geldi. indir 5 MB News Code 1877369 Ruya FEREYDUNI Ekler Tahran İran yangın Çarşı1 İlgili haberler Trabzon'da Avrasya Üniversitesi'nde büyük yangın Nijerya'da petrol boru hattında patlama: 12 ölü, 50 kayıp İran'ın kuzeyinde orman yangını Tahran'daki yangın kontrol altına alındı
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