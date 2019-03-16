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16 Mart 2019 - 11:14

Tahran Kapalı Çarşısı'nda yangın!

Tahran Kapalı Çarşısı'nda yangın!

Dün akşam saatlerinde Tahran'ın göbeğinde bulunan Büyük Kapalı Çarşı'da yangın meydana geldi.

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News Code 1877369
Ruya FEREYDUNI

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