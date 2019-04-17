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17 Nisan 2019 - 12:06

Türkmen Sahra bölgesinin güzelliği havadan görüntülendi

Türkmen Sahra bölgesinin güzelliği havadan görüntülendi

İran'ın Gülistan eyaletindeki Türkmen Sahra bölgesinin güzelliği havadan böyle görüntülendi.

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News Code 1878025
Muhammed BURHAN

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