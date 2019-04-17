https://tr.mehrnews.com/news/1878025/ 17 Nisan 2019 - 12:06 News Code 1878025 Video Video 17 Nisan 2019 - 12:06 Türkmen Sahra bölgesinin güzelliği havadan görüntülendi İran'ın Gülistan eyaletindeki Türkmen Sahra bölgesinin güzelliği havadan böyle görüntülendi. indir 4 MB News Code 1878025 Muhammed BURHAN Ekler İran Türkmensahra Video dağ (156) Gülistan Eyaleti İlgili haberler Halıt Nebi Türbesi ve çevresini yansıtan fotoğraflar Türk Kızılay'dan İranlı selzedelere yardım Türkmen Sahra bölgesinde sel çilesi sürüyor Sel felaketinden zarar görenlere destek sürüyor
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