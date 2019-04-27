https://tr.mehrnews.com/news/1878231/ 27 Nisan 2019 - 11:39 News Code 1878231 Video Video 27 Nisan 2019 - 11:39 Kanada'da evleri su bastı Son günlerde Kanada'nın doğusunda yaşanan aşırı yağışlar hayatı olumsuz etkiledi, evleri su bastı. indir 4 MB News Code 1878231 Ruya FEREYDUNI Ekler Kanada1 sel felaketi Video Amerika İlgili haberler Güney Afrika'da Sel ve Heyelan: 51 ölü Huzistan eyaletinde sel çilesi sürüyor Endonezya'da sel 24 binden fazla kişiyi etkiledi Brezilya’da şiddetli yağış can aldı
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