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27 Nisan 2019 - 11:39

Kanada'da evleri su bastı

Kanada'da evleri su bastı

Son günlerde Kanada'nın doğusunda yaşanan aşırı yağışlar hayatı olumsuz etkiledi, evleri su bastı.

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News Code 1878231
Ruya FEREYDUNI

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