https://tr.mehrnews.com/news/1878499/ 8 Mayıs 2019 - 13:41 News Code 1878499 Video Video 8 Mayıs 2019 - 13:41 Flamingolar Urmiye Gölü’ne geri döndüler Flamingo kuşları, sağanak yağışlardan ötürü yeniden canlanan Urmiye Gölü’ne geri döndüler. indir 7 MB News Code 1878499 Muhammed BURHAN Ekler İran muhacir kuşlar Video Batı Azerbaycan Eyaleti İlgili haberler Tebriz'deki El-Gölü Parkı'ndan fotoğraflar Urmiye Gölü'nün yaz misafirleri Fotoğraf: Renkli varillerden dev sanat eseri Urmiye Gölü'nün son halinden kareler
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