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8 Mayıs 2019 - 13:41

Flamingolar Urmiye Gölü’ne geri döndüler

Flamingolar Urmiye Gölü’ne geri döndüler

Flamingo kuşları, sağanak yağışlardan ötürü yeniden canlanan Urmiye Gölü’ne geri döndüler.

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News Code 1878499
Muhammed BURHAN

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