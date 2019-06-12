  1. Video
12 Haziran 2019 - 15:52

CES Asia 2019 Şanghay'da başladı

CES Asia 2019 Şanghay'da başladı

Dünyanın en büyük tüketici elektroniği fuarı CES Asia 2019, dün Çin'in Şanghay kentinde başladı.

indir 17 MB

News Code 1879218
Muhammed BURHAN

Ekler

yorumunuz

You are replying to: .
    • 8 + 1 =