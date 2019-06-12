https://tr.mehrnews.com/news/1879218/ 12 Haziran 2019 - 15:52 News Code 1879218 Video Video 12 Haziran 2019 - 15:52 CES Asia 2019 Şanghay'da başladı Dünyanın en büyük tüketici elektroniği fuarı CES Asia 2019, dün Çin'in Şanghay kentinde başladı. indir 17 MB News Code 1879218 Muhammed BURHAN Ekler Çin teknoloji Fuar açılış töreni şanghay kenti İlgili haberler Tahran'da Uluslararası Yenilik ve INOTEX Teknolojisi Fuarı İran'da "Milli Uzay Teknolojisi" merasimi Bilim ve Teknoloji Parkı açılışından kareler İran’da Nükleer Teknoloji Milli Günü
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