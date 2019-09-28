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28 Eylül 2019 - 17:08

Hz. Abdulazim Hasani Türbesi gül suyu ile yıkandı

Hz. Abdulazim Hasani Türbesi gül suyu ile yıkandı

Tahran’ın güneyinde bulunan Rey kentindeki Hz. Abdulazim Hasani (a.s) Türbesi gül suyu ile yıkandı.

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News Code 1881477
Ruya FEREYDUNI

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