https://tr.mehrnews.com/news/1881477/ 28 Eylül 2019 - 17:08 News Code 1881477 Video Video 28 Eylül 2019 - 17:08 Hz. Abdulazim Hasani Türbesi gül suyu ile yıkandı Tahran’ın güneyinde bulunan Rey kentindeki Hz. Abdulazim Hasani (a.s) Türbesi gül suyu ile yıkandı. indir 22 MB News Code 1881477 Ruya FEREYDUNI Ekler Video Tahran İran Hz. Abdulazim Hasani Türbesi rey kenti İlgili haberler Rey kentinde matem merasimi Tahran'daki Hz. Abdulazim Hasani Türbesi gül suyu ile yıkandı Hz. Abdulazim Hasani (a.s) Türbesi'nde bayrak değiştirme merasimi Tahran'daki Hz. Abdulazim Hasani Türbesi gül suyu ile yıkandı Tahran'da Kadir gecesi merasimi
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