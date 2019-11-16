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16 Kasım 2019 - 12:14

İstanbul Pendik’te saldırı: 3 ölü!

İstanbul Pendik’te saldırı: 3 ölü!

İstanbul Pendik'te bir markete gelen şahıs kurşun yağdırdı. Olayda ilk belirlemelere göre 3 kişi yaşamını yitirdi.

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News Code 1882456

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