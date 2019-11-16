https://tr.mehrnews.com/news/1882456/ 16 Kasım 2019 - 12:14 News Code 1882456 Video Video 16 Kasım 2019 - 12:14 İstanbul Pendik’te saldırı: 3 ölü! İstanbul Pendik'te bir markete gelen şahıs kurşun yağdırdı. Olayda ilk belirlemelere göre 3 kişi yaşamını yitirdi. indir 9 MB News Code 1882456 Ekler Türkiye saldırı (1) Pendik İstanbul İlgili haberler Bağdat'ta bombalı saldırı: 4 ölü, 20 yaralı Afganistan'da bombalı saldırı: 12 ölü Kabil'de bomba yüklü araçla saldırı: 7 ölü İtalya'da camiye saldırı planladığı iddia edilen 12 kişi gözaltına alındı
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