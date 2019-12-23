https://tr.mehrnews.com/news/1883294/ 23 Aralık 2019 - 11:34 News Code 1883294 Video Video 23 Aralık 2019 - 11:34 ABD'de zincirleme kaza: 51 yaralı ABD'nin Virginia eyaletinde birçok aracın karıştığı zincirleme kazada 51 kişinin yaralandığı belirtildi. indir 2 MB News Code 1883294 Muhammed BURHAN Ekler ABD 1 kaza (521) araba (52) Amerika İlgili haberler Mısır'da tren kazası: 6 ölü, 5 yaralı Rusya'da askeri helikopter düştü: 2 ölü Rusya'da otobüs donmuş nehre düştü ABD savaş uçakları iniş sırasında çarpıştı: 2 ölü
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