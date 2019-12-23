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23 Aralık 2019 - 11:34

ABD'de zincirleme kaza: 51 yaralı

ABD'de zincirleme kaza: 51 yaralı

ABD'nin Virginia eyaletinde birçok aracın karıştığı zincirleme kazada 51 kişinin yaralandığı belirtildi.

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News Code 1883294
Muhammed BURHAN

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