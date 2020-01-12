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12 Ocak 2020 - 12:56

İran'ın güneydoğusunda sel felaketi!

İran'ın güneydoğusunda sel felaketi!

İran'ın güneydoğusunda yer alan Sistan ve Belucistan eyaletinde şiddetli yağmur yüzünden dereler taştı.

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News Code 1883762

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