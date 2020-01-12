https://tr.mehrnews.com/news/1883762/ 12 Ocak 2020 - 12:56 News Code 1883762 Video Video 12 Ocak 2020 - 12:56 İran'ın güneydoğusunda sel felaketi! İran'ın güneydoğusunda yer alan Sistan ve Belucistan eyaletinde şiddetli yağmur yüzünden dereler taştı. indir 2 MB News Code 1883762 Ekler sel felaketi İran Sistan ve Belucistan eyaleti Video İlgili haberler İran'ın güneyinde şiddetli yağış etkili oldu Sistan ve Belucistan'daki şiddetli yağış hayatı olumsuz etkiledi Tahran'da "Huzistan Seli" konulu fotoğraf sergisi açıldı Ahvaz'da sel felaketi Sularda mahsur kalan vatandaşlar kurtarıldı!
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