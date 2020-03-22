https://tr.mehrnews.com/news/1885364/ 22 Mar 2020 22:59 News Code 1885364 Video Video 22 Mar 2020 22:59 Hemedan'da ilkbaharda kar sürprizi! İran'ın Hemedan kentinde ilkbahar mevsiminde kar yağması bu duruma alışkın olmayanların dikkatini çekti. indir 8 MB News Code 1885364 Ruya FEREYDUNI Ekler Kar yağışı Hemedan (1) İran İlk bahar İlgili haberler Bucnurd'dan müthiş kar manzaraları Batı Azerbaycan’da kar kalınlığı bir metreye yaklaştı! Kar eğlencesi için harika: Çelgerd Erdebil'in karlı kış geceleri
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