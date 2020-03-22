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22 Mar 2020 22:59

Hemedan'da ilkbaharda kar sürprizi!

Hemedan'da ilkbaharda kar sürprizi!

İran'ın Hemedan kentinde ilkbahar mevsiminde kar yağması bu duruma alışkın olmayanların dikkatini çekti.

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News Code 1885364
Ruya FEREYDUNI

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