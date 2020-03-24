https://tr.mehrnews.com/news/1885393/ 24 Mar 2020 21:31 News Code 1885393 Video Video 24 Mar 2020 21:31 Gelledar kenti sular altında! İran'ın Fars eyaletindeki Mehr ilçesine bağlı Gelledar kenti şiddetli yağmur nedeniyle sular altında kaldı. indir 17 MB News Code 1885393 Ekler Video İran Fars Eyaleti sel felaketi İlgili haberler İran'ın Hemedan eyaletini su bastı! İran'ın Luristan eyaletinde sağnak etkili oldu İran'daki sel bölgesinden son kareler İran'ın güneyindeki sel felaketinden kareler
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