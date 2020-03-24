  1. Video
24 Mar 2020 21:31

Gelledar kenti sular altında!

Gelledar kenti sular altında!

İran'ın Fars eyaletindeki Mehr ilçesine bağlı Gelledar kenti şiddetli yağmur nedeniyle sular altında kaldı.

indir 17 MB

            

News Code 1885393

Ekler

yorumunuz

You are replying to: .
    • 3 + 3 =