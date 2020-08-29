https://tr.mehrnews.com/news/1888770/ 29 Ağu 2020 09:35 News Code 1888770 Video Video 29 Ağu 2020 09:35 Türkiye'deki Muharrem merasiminden görüntüler Muharrem ayının 9. gecesinde Türkiye'nin Iğdır şehrinde matem merasimi düzenlendi. İşte o merasimden görüntüler... indir 28 MB News Code 1888770 Ekler Türkiye Muharrem Muharrem ayı Muharrem Aşura İlgili haberler Şeyh Safiyüddin İshak Erdebili Türbesi'nde matem töreni Zencan'da "Tasua günü" yas merasimi Ayetullah Hamanei'nin huzurundaki matem merasiminden fotoğraflar Tahran'daki 8. gece Muharrem merasimleri Doğu Akdeniz’de yeni Navtex ilanı:11 Eylül’e kadar atış eğitimi Ayetullah Hamenei'nin huzurunda matem merasimi düzenlendi Şehrekürd kentindeki muharrem etkinliği Simnan'daki matem töreninden görüntüler Tahran'daki 7. gece Muharrem merasimleri
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