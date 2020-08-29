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29 Ağu 2020 09:35

Türkiye'deki Muharrem merasiminden görüntüler

Türkiye'deki Muharrem merasiminden görüntüler

Muharrem ayının 9. gecesinde Türkiye'nin Iğdır şehrinde matem merasimi düzenlendi. İşte o merasimden görüntüler...

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News Code 1888770

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