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18 Ağu 2021 11:48

İran'daki Tasua gecesi merasiminden görüntüler

İran'daki Tasua gecesi merasiminden görüntüler

Dün gece Güney Horasan'ın yönetim merkezi Bircend kentinde Tasua gecesi münasibetiyle matem merasimi düzenlendi.

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News Code 1896539
https://tr.mehrnews.com/news/1896539/

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