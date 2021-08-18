https://tr.mehrnews.com/news/1896539/ 18 Ağu 2021 11:48 News Code 1896539 Video Video 18 Ağu 2021 11:48 İran'daki Tasua gecesi merasiminden görüntüler Dün gece Güney Horasan'ın yönetim merkezi Bircend kentinde Tasua gecesi münasibetiyle matem merasimi düzenlendi. indir 68 MB News Code 1896539 کپی شد İlgili haberler İran'daki Muharrem merasiminden görüntüler Ayetullah Hamanei "Tasua gecesi" matem törenine katıldı İran'da "Tasua günü" etkinliği Şiraz'da "Tasua günü" merasimi Kabil'deki Hamid Karzai Havalimanı'nda kaos yaşanıyor Kanada'da İmam Hüseyin (a.s) için anma töreni Iğdır'da Muharrem ayı etkinliği Türkiye'de Kerbela şehitleri anıldı Afganistan'da yönetimin devri için müzakerelere başlanacak Ekler Video video görüntüleri Muharrem Muharrem ayı
yorumunuz