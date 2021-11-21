https://tr.mehrnews.com/news/1898690/ 21 Kas 2021 13:56 News Code 1898690 Video Video 21 Kas 2021 13:56 "Gizem" şehrinde sonbahar manzaraları "Gizem" şehri olarak bilinen Şiraz kentinde sonbaharın renk sıçraması ile güzel manzara oluşuyor. indir 38 MB News Code 1898690 کپی شد İlgili haberler Ilgaz Dağı kar yağışıyla beyaza büründü Bucnurd'da sonbahar manzaraları Tarihi Gülistan Bahçesi'nin sonbahar güzelliği İsfahan'da kartpostallık sonbahar manzaraları Ekler Sonbahar Şiraz (1) Fars Eyaleti
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