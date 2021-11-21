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21 Kas 2021 13:56

"Gizem" şehrinde sonbahar manzaraları

"Gizem" şehrinde sonbahar manzaraları

"Gizem" şehri olarak bilinen Şiraz kentinde sonbaharın renk sıçraması ile güzel manzara oluşuyor.

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News Code 1898690
https://tr.mehrnews.com/news/1898690/

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