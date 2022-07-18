https://tr.mehrnews.com/news/1903555/ 18 Tem 2022 12:55 News Code 1903555 Video Video 18 Tem 2022 12:55 Batı Azerbaycan eyaletinde Gadir-i Hum etkinliği İran'ın dört bir yanında olduğu gibi Batı Azerbaycan'da da Gadir-i Hum Bayramı etkinliği düzenleniyor. indir 16 MB News Code 1903555 کپی شد İlgili haberler İran'daki Gadir-i Hum merasiminden görüntüler Hz. İmam Rıza'nın (s.a) türbesinde Gadir-i Hum Bayramı kutlaması Türkiye'de Gadir-i Hum Bayramı etkinliği Kum kentindeki Gadir-i Hum etkinliğinden fotoğraflar Ekler Video video görüntüleri İran Gadir-i Hum
yorumunuz