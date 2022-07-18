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18 Tem 2022 12:55

Batı Azerbaycan eyaletinde Gadir-i Hum etkinliği

Batı Azerbaycan eyaletinde Gadir-i Hum etkinliği

İran'ın dört bir yanında olduğu gibi Batı Azerbaycan'da da Gadir-i Hum Bayramı etkinliği düzenleniyor.

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News Code 1903555
https://tr.mehrnews.com/news/1903555/

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