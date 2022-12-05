https://tr.mehrnews.com/news/1906261/ 5 Ara 2022 12:56 News Code 1906261 Video Video 5 Ara 2022 12:56 Tahran'da kar yüzünü gösterdi İki gündür Tahran'da devam eden sağanak, etkili olan soğuk hava nedeniyle kar yağışına dönüştü. indir 10 MB News Code 1906261 کپی شد İlgili haberler Mazenderan eyaletinde sonbahar güzelliği Hemedan'daki Gencname'den sonbahar fotoğrafları Erdebil'deki Hir ilçesinden kartpostallık manzaralar Tahran'dan sonbahar manzaraları Ekler Video video görüntüleri Kar yağışı Tahran
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