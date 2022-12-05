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5 Ara 2022 12:56

Tahran'da kar yüzünü gösterdi

Tahran'da kar yüzünü gösterdi

İki gündür Tahran'da devam eden sağanak, etkili olan soğuk hava nedeniyle kar yağışına dönüştü.

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News Code 1906261

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