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15 Oca 2023 09:52

İran'da şelale dondu

İran'da şelale dondu

İran'ın Kirmanşah eyaletindeki Dalahu parkında bulunan şelale bölgeyi etkisi altına alan soğuklar nedeniyle dondu.

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News Code 1907040

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