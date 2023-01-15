https://tr.mehrnews.com/news/1907040/ 15 Oca 2023 09:52 News Code 1907040 Video Video 15 Oca 2023 09:52 İran'da şelale dondu İran'ın Kirmanşah eyaletindeki Dalahu parkında bulunan şelale bölgeyi etkisi altına alan soğuklar nedeniyle dondu. indir 29 MB News Code 1907040 کپی شد İlgili haberler Hemedan'da Gençname Şelalesi dondu İran'ın batısında kar ve soğuk hava etkili oldu Niagara Şelalesi dondu Erdebil'de Sardabe şelalesi dondu İran'da Gencname Şelalesi dondu Ekler Video Şelale soğuk Kirmanşah Eyaleti Kar yağışı
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