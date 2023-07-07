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7 Tem 2023 16:39

Batı Azerbaycan'da Gadir-i Hum Bayramı kutlaması

Batı Azerbaycan'da Gadir-i Hum Bayramı kutlaması

İran'ın dört bir yanında olduğu gibi Batı Azerbaycan'da da Gadir-i Hum Bayramı etkinliği düzenleniyor.

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News Code 1910264

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