https://tr.mehrnews.com/news/1910264/ 7 Tem 2023 16:39 News Code 1910264 Video Video 7 Tem 2023 16:39 Batı Azerbaycan'da Gadir-i Hum Bayramı kutlaması İran'ın dört bir yanında olduğu gibi Batı Azerbaycan'da da Gadir-i Hum Bayramı etkinliği düzenleniyor. indir 60 MB News Code 1910264 کپی شد İlgili haberler Kirmanşah'ta "3 Km'lik Gadir-i Hum Yürüyüşü" etkinliği Şehrekürt halkı Gadir-i Hum Bayramı'nı kutluyor Hz. İmam Rıza'nın (a.s) türbesinde Gadir-i Hum Bayramı havası İran'da bugün Gadir-i Hum Bayramı kutlanıyor İsfahan'da Gadir-i Hum Bayramı kutlamaları hazırlığı Ekler Video İran Gadir-i Hum Gadir Hum Bayramı
yorumunuz